Die Entscheidung des Sportgerichtshofs Cas, Russland für zwei Jahre von internationalen Wettkämpfen auszuschließen, stößt auf deutliche Kritik.

Das Gericht in Lausanne hatte die Strafe im Skandal um staatlich gestützten Sportbetrug auf zwei Jahre verkürzt. Athleten-Verbände und Dopingexperten geißelten das milde Urteil als Justizirrtum. Der Cas-Spruch markiere einen "weiteren dunklen Tag für sauberen Sport", erklärte etwa das Sportlerbündnis "Global Athlete". Der oberste US-Dopingfahnder Tygart sprach von einem katastrophalen Schlag für saubere Athleten, die Integrität des Sports und die Rechtsstaatlichkeit. Die Weltagentur Wada und das IOC hätten im Umgang mit dem Fall die Politik erneut über das Prinzip gestellt, sagte der Chef der amerikanischen Anti-Doping-Agentur Usada.



Das Sportlerbündnis "Athleten Deutschland" erneuerte seinen Appell für ein "effektives und wasserdichtes System internationaler Sportgerichtsbarkeit, damit staatlich gesteuertes Doping hart bestraft werden" könne.



Der Deutsche Olympische Sportbund mahnte, die konkrete Umsetzung der zweijährigen Sperre müsse schnellstmöglich von internationalen Verbänden und vom IOC geklärt werden und warnte vor einer erneuten Hängepartie wie vor den Sommerspielen in Rio 2016. Damals hatte das Internationale Olympische Komitee trotz der Beweise für ein staatlich gestütztes Dopingsystem den Weg für die Teilnahme einer russischen Mannschaft in einem chaotischen Verfahren geebnet.



Bei Olympia 2021 in Tokio und 2022 in Peking sowie der Fußball-WM 2022 in Katar darf Russland dem Cas zufolge nicht mit einem eigenen Team antreten. Russische Sportlerinnen und Sportler dürfen dennoch als neutrale Teilehmer dabei sein, wenn sie nicht unter Dopingverdacht stehen.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.