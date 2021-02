Dopingmittel sind in der früheren DDR offenbar in breitem Umfang an Freizeitsportlern getestet worden.

Das geht aus der ARD-Dokumentation unter dem Titel "Menschenversuche - Die heimlichen Experimente im DDR-Sport" hervor. Über einen Zeitraum von 20 Jahren hinweg seien Dopingmittel an mehrere hundert Probanden verabreicht worden, die man den DDR-Spitzenathleten nicht habe zumuten wollen, heißt es in dem Bericht. Oftmals seien die Präparate nicht für Menschen zugelassen gewesen. Auch seien an den Testpersonen sehr schmerzhafte Leber- und Muskelbiopsien durchgeführt worden. Viele litten später an Depressionen oder chronischen physischen Erkrankungen.

