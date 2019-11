Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat gravierende Konsequenzen für den russischen Sport gefordert.

Grund sind neue Vorwürfe der Manipulation von Labordaten. Die WADA hatte die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA vor wenigen Tagen erneut für non-compliant, nicht regelkonform, erklärt. Das Compliance Review Committee der WADA hat nun konkrete Sanktionen vorgeschlagen, über die das Exekutivkomitee bei seiner Sitzung am 9. Dezember abstimmen soll.



Dazu gehört, dass russische Athleten unter neutraler Flagge bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und anderen Sportveranstaltungen antreten müssten, die russische Flagge soll nicht gehisst werden. Zudem sollen keine Großveranstaltungen nach Russland vergeben werden. Russische Regierungsbeamte und andere Repräsentanten sollen nicht in Sportgremien sitzen und auch nicht bei Sportveranstaltungen anwesend sein dürfen. Russische Athleten sollen nur an Sportveranstaltungen teilnehmen dürfen, wenn sie nicht an Dopingpraktiken beteiligt waren. Zudem soll die RUSADA die Kosten der WADA-Untersuchung und tragen sowie eine Strafzahlung leisten.



Die WADA hatte die Mitgliedschaft der russischen Agentur wegen des Skandals um Staatsdoping bereits von 2015 bis 2018 suspendiert. Im September 2018 wurde der Bann unter anderem mit der Auflage aufgehoben, die Moskauer Doping-Daten aus den Jahren 2012 bis 2015 sowie gelagerte Proben an die WADA zu übergeben. Anfang des Jahres ist dies geschehen. Allerdings kam der Verdacht auf, dass die Daten manipuliert wurden.