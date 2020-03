Dem ARD-Dopingexperten Hajo Seppelt wird erneut die Einreise nach Russland verweigert.

Wie er selbst mitteilte, habe ihm die Visa-Stelle offiziell geschrieben, dass er nicht in die Russische Föderation einreisen dürfe. Er dürfe weder als privater Besucher noch als ARD-Journalist ins Land, erklärte Seppelt.



Der Journalist hatte einen Film über Staatsdoping in Russland gedreht und maßgeblich zur Aufdeckung des systematischen Sportbetrugs in Russland beigetragen. Noch im Dezember hatte die Welt-Anti-Doping-Agentur Russland wegen manipulierter Labordaten für vier Jahre von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften ausgeschlossen.