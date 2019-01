Experten der Welt-Anti-Doping-Agentur haben die Doping-Daten im Moskauer Analyselabor erfolgreich kopiert und gesichert.

Dies teilte die WADA am Donnerstag mit. Die sogenannten LIMS-Daten sind wichtig, um verdächtigen Athleten nach dem Skandal um systematisches und vom Staat mit gelenktes Doping in Russland noch Sportbetrug nachweisen zu können. Russland hatte der WADA jahrelang den Zutritt zum Labor in Moskau verwehrt und die von der Weltagentur dafür gesetzte letzte Frist (31.

Dezember 2018) nicht eingehalten. "Das ist ein großer Durchbruch für den sauberen Sport", sagte WADA-Präsident Craig Reedie der Mitteilung zufolge.



Laut dem Report von Richard McLaren, der nach Aufdeckung des Skandals in Russland und besonders um die Manipulationen durch den Gastgeber bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi die Dimension des Dopings ermittelt hat, sollen Hunderte Athleten illegale Mittel genutzt haben. Die Daten sind laut WADA bereits aus Russland transportiert worden und sollen nun auf ihre Authentizität geprüft und ausgewertet werden. Am 22. Januar will das Exekutivkomitee der WADA entscheiden, ob die im September 2018 aufgehobene Suspendierung der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA bestehen bleibt.