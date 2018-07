Dopingtests bei WM und Tour de France Ein Vergleich, zwei Welten?

Bei dieser Fußball-WM war das Thema Doping so oft in den Schlagzeilen wie früher bei der Tour de France. Auch Russlands Fußballer sollen Teil des russischen Dopingsystems gewesen sein – so der Vorwurf. Doch wie wird bei der WM in Russland eigentlich auf Doping getestet, im Vergleich zur Tour de France?

Von Sebastian Krause

