Die deutschen Bundesländer wollen die Sozialleistungen für jene Asylbewerber kürzen, die bereits in einem anderen europäischen Land einen Antrag gestellt haben.

Laut einem Bericht der Zeitung "Welt am Sonntag" fordern die 16 Ministerpräsidenten die Bundesregierung zu einer entsprechenden Gesetzesinitiative auf. Das Asylbewerberleistungsgesetz solle so geändert werden, dass so genannte "Dublin"-Fälle nur noch reduzierte Leistungen erhielten. Von den Kürzungen könnte etwa ein Drittel der nach Deutschland kommenden Asylbewerber betroffen sein.