Doppel-Spezialist Andreas Mies steht mit seinem australischen Partner John Peers im Viertelfinale der Australian Open. (Frank Molter / dpa / Frank Molter)

In der Runde der letzten Acht treffen Mies und Peers nun auf Marcel Granollers und Horacio Zeballos. Im vergangenen Jahr war Mies noch mit Kevin Krawietz in Melbourne an den Start gegangen und im Achtelfinale ausgeschieden.