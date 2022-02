Berlin: Bundeskanzler Scholz empfängt die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen. (Michele Tantussi/Getty Images Europe/dpa)

Scholz kündigte an, bei seinem Moskau-Besuch am 15. Februar den russischen Präsidenten Putin zu einer Deeskalation zu drängen so wie es bereits Frankreichs Staatschef Macron am Montag in Moskau getan habe. Bei seinem Besuch im Kreml hatte Macron nach eigenen Angaben die Zusicherung des russischen Staatschefs Putin erhalten, auf eine weitere Eskalation zu verzichten.

Ukrainischer Botschafter: Situation angespannt, aber unter Kontrolle

Der ukrainische Außenminister Kuleba würdigte den Beitrag der Europäer zur Deeskalation des Konflikts mit Russland. Die Situation bleibe angespannt, aber unter Kontrolle, sagte Kuleba nach einem Treffen mit seinem spanischen Kollegen Albares in Kiew. Die Art und Weise, wie die EU-Staaten auf diese Krise reagierten, werde die Zukunft der europäischen Sicherheit bestimmen.

Derweil beklagte der russische Vize-Außenminister Rjabkow, dass der Westen auf Drängen der USA die Ostseepipeline Nord Stream 2 als "Druckmittel" im Ukraine-Konflikt nutze. Dies sei ein Spiegelbild der bestehenden Realitäten in Europa und in der Nato. Rjabkow sprach von einem politischen Zirkus, den der Westen veranstalte.

