"Sensationsfund" in München

Das neuentdeckte Giorgione-Gemälde soll nun dauerhaft in der Alten Pinakothek in München ausgestellt werden (Archivbild). (IMAGO / Depositphotos / wirestock_creators )

Das Gemälde ist Schumacher zufolge "von unschätzbarem Wert". Bayerns Kunstminister Blume (CSU) sagte, der Fund sei "ein wahres Weihnachtswunder".

Bei dem Werk handelt es sich um ein Doppelbildnis, das seit 2011 in der Grünen Galerie der Münchner Residenz ausgestellt war und jetzt dauerhaft in der Alten Pinakothek präsentiert wird. Die Experten sind überzeugt, dass es sich dabei um eine Schöpfung von Giorgio da Castelfranco (genannt Giorgione) handelt. Es soll nun dauerhaft in der Alten Pinakothek zu sehen sein.

