Italiens Außenminister Milanesi hat ein Treffen mit seiner österreichischen Amtskollegin Kneissl in Wien abgesagt.

Grund ist der Ärger über das Vorhaben Österreichs, deutschsprachigen Südtirolern österreichische Pässe anzubieten. Das bezeichnete Milanesi als "anachronistischen Wunsch nach Vergeltung". Bundeskanzler Kurz sagte hingegen vor Journalisten in Rom, es bestehe kein Grund zur Aufregung für Italien. Noch liege kein Gesetzentwurf in Sachen Doppelstaatsbürgerschaft vor. Sobald dies der Fall sei, werde man in Abstimmung mit Rom vorgehen. Kurz betonte aber auch, es bestehe der starke Wunsch vieler Südtiroler nach einem Doppelpass.



Etwa 70 Prozent der Südtiroler bezeichnen sich selbst als deutschsprachig. Die Bergregion war bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 1918 ein Teil von Österreich-Ungarn, wurde bei den Friedensverhandlungen aber Italien zugeschlagen. Immer wieder gab es Konflikte über die Zugehörigkeit der Provinz. Seit 1972 besitzt Südtirol umfassende Autonomierechte - ebenso wie die Region Trentino. Auch dort werden erste Forderungen nach dem österreichischen Pass laut.