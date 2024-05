Arbeiten am neuen 42 Meter hohen Maibaum in Bad Wörishofen in Bayern (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil)

In der Regel stehen die Bäume etwa drei bis fünf Jahre, ehe sie erneuert werden. Traditionell wird das Aufstellen mit einem Volksfest begleitet. Zum Brauchtum gehört auch der Maibaum-Klau durch Bewohner des Nachbarortes. Gelingt das, ist ein Art "Lösegeld" in Form von Verköstigungen fällig. Anderenorts stellen Verliebte am Morgen des 1. Mai junge geschmückte Birken als Liebesbeweis vor Haustüren.

