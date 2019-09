Der Wirbelsturm "Dorian" hat an Kraft verloren und ist zu einem Hurrikan der Kategorie vier herabgestuft worden.

Der Sturm bewegt sich mit 250 Kilometern pro Stunde in Richtung US-Bundesstaat Florida. Die Behörden in Florida und den nördlicheren Bundesstaaten Georgia und South Carolina ordneten eine weitgehende Evakuierung der Küstenorte an.



Auf den Bahamas richtete "Dorian" massive Schäden an. Nach Angaben des Roten Kreuzes sollen dort bis zu 13.000 Häuser teilweise oder ganz zerstört worden sein.