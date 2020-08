In einem Naturschutzgebiet in Dormagen in Nordrhein-Westfalen stehen rund 60.000 Quadratmeter Wald und Wiesen in Flammen.

Das teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Im benachbarten Neuss hieß es, im gesamten Stadtgebiet könne es zu Brandgeruch kommen. Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht.