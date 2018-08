Anfang des 17. Jahrhunderts schlugen Claudio Monteverdi und Kollegen ein neues Kapitel Musikgeschichte auf. Sie verkündeten die Regentschaft von Sprache, Rhetorik und Affekt. In der Folge entwickelte sich auch eine eigenständige und selbstbewusste Instrumentalmusik. Sonate, "Klingstück", nannte sich die neue Gattung, die der Sprache und dem theatralischen Aspekt der Oper abgelauscht war. Sie steht im Mittelpunkt des Konzerts der Benefizreihe "Grundton D" von Deutschlandfunk und Deutscher Stiftung Denkmalschutz in der nahe der Insel Usedom gelegenen Dorfkirche Pinnow. Dorothee Oberlinger hat sich zur Premiere ihres neuen Programms "The Discovery of Passion" einige musikalische Mitstreiter eingeladen. Darunter auch Dmitry Sinkovsky, der sowohl als Geiger als auch als Countertenor in Erscheinung treten wird. Gemeinsam erzählen sie die Geschichte von der Entdeckung der Leidenschaft in der Musik seit Monteverdi.

Grundton D 2018 - Konzert und Denkmalschutz (4)

Werke von

Claudio Monteverdi

Antonio Vivaldi u.a.

Dorothee Oberlinger, Blockflöten

Dmitry Sinkovsky, Barockvioline & Countertenor

Peter Kofler, Cembalo & Orgel

Marco Testori, Cello

Luca Pianca, Laute

Aufnahme vom 3.8.2018 aus der Dorfkirche in Murchin-Pinnow, in Mecklenburg-Vorpommern