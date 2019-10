Bundeskanzlerin Merkel besucht heute den Digital-Gipfel der Bundesregierung in Dortmund.

Am zweiten Tag der Veranstaltung werden mehrere Mitglieder des Bundeskabinetts erwartet. Wirtschaftsminister Altmaier will seine Pläne für eine europäische Cloud-Lösung vorstellen. In Zusammenarbeit mit Partnern aus Deutschland und Europa soll eine sichere und vertrauenswürdige Dateninfrastruktur entstehen. Das Projekt soll eine europäische Alternative zu den Angeboten der Internetkonzerne Amazon, Microsoft oder Google sein.



An dem Digital-Gipfel nehmen mehrere hundert Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft teil, um über die Gestaltung des digitalen Wandels zu diskutieren.