Mit Gottesdiensten unter freiem Himmel hat in Dortmund der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag begonnen.

Zehntausende fanden sich auf drei zentralen Plätzen in der Innenstadt ein. Bundespräsident Steinmeier sagte in einem Grußwort, es gebe keine Deutschen erster und zweiter Klasse. Alle hätten bei der Gestaltung dieses Landes ein Wörtchen mitzureden. Zuvor hatte Kirchentagspräsident Leyendecker bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus und der Rechtsterroristen des NSU gesagt, Demokraten müssten sich für die Rückeroberung des öffentlichen Raums einsetzen.



Der Evangelische Kirchentag dauert bis Sonntag. Zu den rund 2.400 Programmpunkten werden mehr als 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Das Treffen steht unter der Losung "Was für ein Vertrauen".