Mit Gottesdiensten unter freiem Himmel hat in Dortmund der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag begonnen.

Rund 40.000 Menschen fanden sich nach Veranstalterangaben am Abend auf den drei zentralen Plätzen in der Innenstadt ein. Präses Annette Kurschus rief in ihrer Predigt dazu auf, der alltäglichen Angst und Sorge Geschichten von Hoffnung und Vertrauen entgegenzusetzen. Scheinbare Sicherheiten seien ins Wanken geraten, führte Kurschus aus. Dabei verwies sie auf Themen wie den Klimawandel, das Ertrinken von Flüchtlingen im Mittelmeer und die unsichere Zukunft der Demokratie in einem gemeinsamen Europa.



Der Kirchentag unter dem Motto "Was für ein Vertrauen" wird heute unter anderem mit einer Rede von Bundespräsdent Steinmeier über eine menschenfreundliche Gestaltung der digitalen Welt fortgesetzt. Das Treffen endet am Sonntag.