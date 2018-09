In Dortmund wird nach Demonstrationszügen von Rechtsextremen nun doch wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt.

Die Ermittler hatten dies zunächst abgelehnt, obwohl Teilnehmer der Kundgebung am Freitag offen antisemitische Parolen skandiert hatten. Der Aufmarsch wurde nicht von der Polizei gestoppt. Auch das stieß in der Öffentlichkeit auf breite Kritik.



Als Reaktion revidierten die Behörden nun ihre Einschätzung und leiteten laut Staatsanwaltschaft Verfahren gegen mehrere Menschen ein. Der Dortmunder Polizeipräsident Lange zeigte sich erleichtert, dass die - wie er sagte - "antisemitische Hetze" in ein Strafverfahren münde.