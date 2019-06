Der Evangelische Kirchentag hat in Dortmund an die Opfer des Nationalsozialismus und der rechtsextremen Terrorgruppe NSU erinnert.

An der Mahn- und Gedenkstätte Steinwache rief Kirchentagspräsident Leyendecker alle Patrioten und Demokraten auf, gemeinsam den rechten Terror zu bekämpfen. Wer wegschaue, mache sich schuldig. Den Hassern und Hetzern dürfe man nicht den Raum überlassen. Der Dortmunder Rabbiner Babaev erklärte, wenige Jahrzehnte nach dem Holocaust nähmen antisemitische Äußerungen und Gewalt gegen Juden zu. Und doch habe er das Vertrauen in die Gesellschaft nicht aufgegeben.



Die Gedenkstätte Steinwache befindet sich in einem ehemaligen Polizeigefängnis, in dem in der Nazizeit Tausende inhaftiert und gefoltert wurden. Gegenüber erinnert ein Mahnmal an die Opfer des NSU.



Zum 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag werden bis Sonntag mehr als 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.