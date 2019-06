Bundeskanzlerin Merkel ist heute Gast beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund.

Sie wird mit der ehemaligen Staatspräsidentin Liberias und Friedensnobelpreisträgerin, Sirleaf, über das Thema Vertrauen in der internationalen Politik sprechen. Bundestagspräsident Schäuble wird im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Frage "Wie politisch darf Religion sein?" erörtern. Bundesaußenminister Maas nimmt an einer Gesprächsrunde zum weltweiten Schutz von Frauen und Kindern teil. Auf einer anderen Veranstaltung debattieren die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg, Söder und Kretschmann über die Frage: "Was ist noch konservativ? Was ist schon rechtspopulistisch?".



Der 37. Evangelische Kirchentag dauert noch bis zum Sonntag. Insgesamt werden knapp 120.000 Besucher zu mehr als 2.000 Veranstaltungen erwartet. Hier geht es zum Programm.