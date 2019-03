Die Dortmunder Polizei will Straßen im Stadtteil Dorstfeld überwachen lassen, in denen zahlreiche Neonazis wohnen.

Die Polizei erklärte in einer Mitteilung, Andersdenkende erlebten diese Straßenzüge als Angstraum. Deshalb bestehe Handlungsbedarf. Die Rechtsextremen müssten wissen, dass die deutsche Rechtsordnung in jedem Winkel der Stadt durchgesetzt werde.



In Dortmund-Dorstfeld gibt es seit Jahren mehrere Wohngemeinschaften Rechtsextremer. Dies kommt dort auch in zahlreichen rechten Graffitis und Schmierereien an den Häuserwänden zum Ausdruck.