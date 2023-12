Fußball-Bundesliga

Dortmund spielt gegen Augsburg 1:1 - Keine Bewegung im Tabellenkeller

In der Fußball-Bundesliga ist Dortmund in Augsburg nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Der BVB konnte in den vergangenen sieben Bundesliga-Partien nur ein Spiel für sich entscheiden. Gegen Augsburg stand es am Ende 1:1.