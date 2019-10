Zwei Unbekannte haben einen Brandanschlag auf eine Moschee der DITIB im Norden Dortmunds verübt.

Nach Polizeiangaben warfen sie in der Nacht zwei Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit auf das islamische Gotteshaus, die sich entzündeten. Es entstand geringer Sachschaden.



Die Täter flüchteten anschließend. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt in verschiedene Richtungen. Ein Sprecher teilte mit, man prüfe unter anderem, ob die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien Hintergrund der Tat sei.