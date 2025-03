Champions League

Der Dortmunder Karim Adeyemi trifft zum 1:0. (AP / Martin Meissner)

Karim Adeyemi hatte mit seinem fünften Tor in der laufenden Königsklassen-Saison in der 22. Minute den BVB in Führung gebracht. Den Ausgleich erzielte Hakon Arnar Haraldsson (68.).

Das Rückspiel findet am 12. März statt.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.