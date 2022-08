Starkregen

Ein Sprecher der Bahn teilte mit, ein Stellwerk sei ausgefallen, weil es nach starken Regenfällen einen Wassereinbruch gegeben habe. Die Störung werde voraussichtlich noch bis in den späten Abend dauern. Es gibt erhebliche Beeinträchtigungen für die Reisenden: Fern- und Regionalzüge werden umgeleitet oder kehren kurz vor dem Dortmunder Hauptbahnhof wieder um. Die Bahn arbeitet nach eigenen Angaben an der Einrichtung eines Ersatzverkehrs.

In Bayern sind aufgrund des Starkregens in der Nacht Bäche über die Ufer getreten, zahlreiche Keller liefen voll und Straßen wurden durch Äste blockiert. Ein Sprecher des Lagezentrums Bayern sagte, die Zahl an verletzten Personen und größeren Unfällen halte sich aber glücklicherweise in Grenzen. Auch in Garmisch-Patenkirchen und im Allgäu, wo die höchste Warnstufe ausgerufen worden war, gab es nach Angaben der Polizei keine größeren Einsätze.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.