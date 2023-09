Spitzensport

Der Deutsche Olympische Sportbund überarbeitet Fördersystem. (picture alliance / dpa / Christoph Schmidt)

Die Regeln würden überarbeitet, teilte der DOSB mit. Der historische WM-Titel der deutschen Basketballer habe der Diskussion zusätzlichen Schwung verliehen, hieß es. Derzeit orientiert sich die Förderung am sogenannten Potenzialanalysesystem. Damit werden die Gelder des Bundes anhand von Erfolgserwartungen und Medaillenchancen verteilt. In der zugrunde liegenden Tabelle belegt Basketball den letzten Platz. Die größten Aussichten auf Medaillen hat danach der deutsche Leichtathletik-Verband. Dieser war bei der Weltmeisterschaft in Budapest erstmals in der Geschichte ohne Medaille geblieben.

