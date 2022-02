Es hätten jedoch die Emotionen von außen gefehlt, weil so gut wie keine Zuschauer dabei gewesen seien. Dies sei aber der Corona-Pandemie geschuldet. Zudem sieht Weikert solche Sportveranstaltungen in einem Land wie China mit Blick auf die Lage der Menschenrechte skeptisch. Das sei immer eine Gratwanderung. Bei der Auswahl der Austragungsorte müsse sich künftig etwas tun - sowohl beim Thema Menschenrechte als auch beim Thema Nachhaltigkeit. Hier müsse man in Gesprächen mit dem Internationalen Olympischen Komitee darauf einwirken.