Die Europaspiele in Minsk

Weißrusslands Präsident Lukaschenko (Imago)Die Spiele als politische Imagepolitur

Sind sie die Europaspiele die große Chance zur Imagepflege für Weißrussland? Präsident Lukaschenko hat hohe Erwartungen. Menschenrechtler hingegen warnen vor noch mehr Repression in dem autoritär geführten Land.

Interviews



ITTF-Präsident Thomas Weikert (imago) Tischtennis-Chef Weikert: "Wir haben nichts von den European Games"

Der Präsident des Tischtennis-Weltverbands (ITTF), Thomas Weikert, ist unglücklich über die European Games in Weißrussland. Terminlich bringe es das Tischtennis in Schwierigkeiten. Zudem habe seine Sportart von der Veranstaltung wenig.

Der Sportschütze Christian Reitz (Imago)Sportschütze Reitz: Gegen eine Vermischung von Sport und Politik

Der Sportschütze Christian Reitz hält die Veranstaltung für eine "willkommene Generalprobe für Olympia". Die politische Situation im Gastgeberland versucht er nicht an sich herankommen zulassen.

Deutsches Team für Baku 2015 (imago sportfotodienst) DOSB-Delegationsleiterin Schmitz: "Es gab keine Alternative"

Etwa 150 Deutsche Sportler reisen zu den Europaspielen. Denn in Weißrussland geht es auch um die Qualifikation und wichtige Quotenplätze für die Olympischen Spiele in Tokio 2020. "Wir fahren dorthin, weil es keine Alternative gab", sagte die Vize-Präsidentin des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB), Uschi Schmitz.

Gesine Dornblüth (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Gesine Dornblüth: "Es gibt kaum noch freie Presse"

Gesine Dornblüth hat für das Deutschlandradio über Weißrussland berichtet. Es ist schwer, für Journalisten in dem Land objektiv zu berichten. Elf Reporter wurden vergangenes Jahr in Weißrussland verhaftet. Auch Dornblüth wurde nach einer Recherche dort die Arbeitserlaubnis verweigert.

Britta Katharina Dassler (dpa) FDP-Politikerin Dassler: "Sport kann politische Points setzen"

Die Sport- und Menschenrechtspolitikerin Britta Dassler von der FDP hat der Bundesregierung eine kleine Anfrage zu den European Games in Weißrussland geschickt. Sie wartet noch immer auf eine Antwort und hält das für einen "Skandal".



Die Ersten Europaspiele 2015

Logo für die European Games 2015 in Baku (afp / Tobias Schwarz)Europaspiele 2015 in Aserbaidschan - PR für einen Autokraten

Die Europaspiele sollen für Weißrussland, das erhofft sich Präsident Lukaschenko, eine Bühne sein, um positive Schlagzeilen zu schreiben. Das war auch schon vor vier Jahren so, bei der Premiere. Damals waren es ähnliche Voraussetzungen: in Aserbaidschans Hauptstadt Baku.