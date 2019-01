Die Berliner Amadeu Antonio Stiftung fordert nach der Ausspähung von Politikern und Prominenten eine bessere Unterstützung für die Opfer digitaler Gewalt.

Wer online die Kontrolle über seine privaten Daten verliere, weil diese veröffentlicht würden ("Doxing"), erlebe anschließend auch in der realen Welt Angst, teilte die Organistaion in Berlin mit. Würden etwa von politisch engagierten Menschen Wohnorte, Familieninformationen und anderes veröffentlicht, führe das zu Trollanrufen und unangenehmen bis gefährlichen Posts oder sogar zu "Hausbesuchen" und physischer Gewalt. Oft würden sich die Angegriffenen gezwungen sehen, ihr persönliches Umfeld zu ändern.



Die Stiftung fordert deshalb eine Verbesserung der Kommunikationsstrukturen zwischen Strafverfolgungsbehörden, Datenschutzbehörden und Sozialen Netzwerken, Fortbildungen für Polizisten, um digitale Gewalt zu erkennen, sowie finanzielle Unterstützung für Doxxing-Opfer zur Bewältigung von Folgebelastungen wie Umzugskosten. Der Umgang mit digitaler Gewalt brauche erweiterte Kenntnisse in der Beratung, die bisher nicht abgedeckt werden können, sagte Stiftungs-Geschäftsführer Timo Reinfrank. Ähnlich wie für Opfer rechtsextremer Gewalt seien fachkundige Beratungsstellen nötig, die sich auf digitale Gewalt spezialisieren.