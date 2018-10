Nach knapp 15 Jahren Haft ist der Terrorhelfer des 11. September 2001, Motassadeq, in sein Heimatland Marokko abgeschoben worden.

Das meldet die Deutsche Presse-Agentur und zitiert die Bundespolizei, derzufolge Motassadeq in Frankfurt am Main das Flugzeug einer marokkanischen Gesellschaft bestiegen hat. Die Maschine verließ den Angaben zufolge den Flughafen am frühen Abend in Richtung Casablanca.



Motassadeq war in Hamburg im Jahr 2001 wegen Beihilfe zu den Anschlägen zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Seine reguläre Haftzeit endet im November. Durch die Abschiebung wollen die Behörden verhindern, dass er in Deutschland freikommt.