Viele Bewerber für den deutschen Polizeidienst scheitern im Bewerbungsverfahren an der Rechtschreibung.

Dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Recherchen in mehreren Bundesländern. Demnach lag etwa in Schleswig-Holstein die Durchfallquote beim Diktat bei gut 30 Prozent. In Niedersachsen fällt sogar jeder zweite Teilnehmer durch diesen Test. Bei den sportlichen Anforderungen seien die Durchfallquoten dagegen deutlich geringer.



Die Orthografie ist beim Polizeidienst vor allem deshalb wichtig, weil etwa die Hälfte der Arbeitszeit vieler Polizisten auf Tätigkeiten am Schreibtisch entfällt. So verfassen sie Anzeigen an Staatsanwaltschaften und Gerichte.