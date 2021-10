Der Schauspieler Ludwig Haas ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Er gehörte von Anfang an zum Ensemble der "Lindenstraße" und verkörperte seit 1985 den Arzt Dr. Dressler. International hat sich Ludwig Haas einen Namen als Filmdarsteller von Adolf Hitler gemacht. Er spielte ihn etwa in "Gesprengte Ketten – Die Rache der Gefangenen" sowie in "Wie ein Licht in dunkler Nacht" mit Michael Douglas.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.