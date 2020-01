In der Demokratischen Republik Kongo sind mittlerweile mehr als 6000 Menschen an Masern gestorben.

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Epidemie dort die größte und schnellste weltweit. Seit Anfang letzten Jahres wurden rund 310.000 Masernverdachtsfälle gemeldet. Seit September gibt es ein Notimpfprogramm im Kongo. So wurden mehr als 18 Millionen Kinder unter fünf Jahren geimpft.



Dass sich die Krankheit in dem zentralafrikanischen Land so schnell ausbreitet, liegt unter anderem an der schlechten Infrastruktur und daran, dass längst nicht alle Menschen Zugang haben zu einer routinemäßigen Gesundheitsversorgung. Außerdem werden Gesundheitszentren im Kongo oft angegriffen.



Durch Masern sind in der Demokratischen Republik Kongo mehr Menschen gestorben als durch Ebola.