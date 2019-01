Die Afrikanische Union hat Zweifel am Ergebnis der Präsidentenwahl in der Demokratischen Republik Kongo geäußert.

In einer nach einer Sondersitzung in Äthiopien veröffentlichten Mitteilung kündigte der Staatenbund die Entsendung einer ranghohen Delegation nach Kinshasa an, die mit den Konfliktparteien einen Ausweg aus der Krise suchen solle. Zuletzt hatte der unterlegene Oppositionskandidat Fayulu Klage beim Verfassungsgericht eingereicht. Er warf dem scheidenden langjährigen Präsidenten Kabila eine Absprache mit dem anderen Oppositionsbewerber Tshisekedi vor, der die Abstimmung nach offizieller Darstellung gewonnen hatte. Diesem waren vor der Wahl kaum Chancen eingeräumt worden.



Auch die einflussreiche katholische Kirche zweifelt das Ergebnis an und beruft sich dabei auf eigene Wahlbeobachter.