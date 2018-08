In der Demokratischen Republik Kongo gibt es neue Ebola-Fälle.

Im Nordosten des Landes seien 20 Menschen vermutlich an der Krankheit gestorben, teilten die Behörden mit. Sechs weitere Personen seien erkrankt, bei vieren davon habe man das Ebola-Virus nachweisen können. - Erst vor einer Woche hatte die Weltgesundheitsorganisation die Ebola-Epidemie im Nordwesten, also am anderen Ende des Landes, für beendet erklärt.



Ebola gehört zu den gefährlichsten Krankheitserregern der Welt. Bei einer Epidemie waren 2014 und 2015 in Liberia, Guinea und Sierra Leone mehr als 11.000 Menschen daran gestorben.