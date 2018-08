Nach einem neuen Ebola-Ausbruch hat die Regierung der Demokratischen Republik Kongo eine groß angelegte Impfkampagne angekündigt.

Die Impfungen sollen morgen im Osten des Landes beginnen, teilte das Gesundheitsministerium mir. Helfer seien bereits vor Ort, um Menschen ausfindig zu machen, die mit Ebola-Kranken in Kontakt gekommen sind. In der Hauptstadt Kinshasa seien mehr als 3.000 Einheiten des Impfstoffs vorrätig.



Erst kurz vor dem neuen Ausbruch war eine Ebola-Krise in einem anderen Teil des Landes für überwunden erklärt worden. Die Zahl der bestätigten Fälle des neuen Ausbruchs beträgt nach Angaben des Ministeriums 13, darunter drei Todesfälle. Außerdem gibt es über 40 Verdachtsfälle.