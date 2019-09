In der Demokratischen Republik Kongo sind bei einem Zugunglück mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen.

Es werden weit mehr Opfer befürchtet, weil sich nach Angaben von Augenzeugen viele "blinde" Passagiere an Bord befanden. Laut einem Vertreter der Bahngewerkschaft geschah das Unglück, als in der Provinz Tanganyika zwei Güterwaggons entgleisten. Das Schienennetz und die Züge in der Demokratischen Republik Kongo gelten als veraltet.