In der Demokratischen Republik Kongo haben die Behörden einen erneuten Ebola-Ausbruch festgestellt.

Gesundheitsminister Longondo sagte in der Hauptstadt Kinshasa, Proben hätten einen Infektionsherd im Nordwesten des Landes bestätigt. In der Stadt Mbandaka seien bereits vier Patienten gestorben. Mbandanka hat mehr als eine Million Einwohner. Die Stadt gilt wegen ihrer direkten Lage am Kongo-Strom als wichtiger Verkehrsknotenpunkt.



Das Ebola-Virus kursiert seit knapp zwei Jahren wieder regelmäßig in der Demokratischen Republik Kongo. Mehr als 2.200 Menschen erlagen in dieser Zeit den Folgen der Erkrankung.