In der Demokratischen Republik Kongo hat die Regierung den EU-Botschafter des Landes, Ouvry, ausgewiesen.

In einer Anordnung des Außenministeriums heißt es, er müsse das zentralafrikanische Land innerhalb von 48 Stunden verlassen. Hintergrund sind Sanktionen der Europäischen Union gegen den Präsidentschaftskandidaten der Regierungspartei, Shadary, die verlängert wurden. Die EU hatte die Sanktionen gegen den früheren Innenminister damit begründet, dass er unter anderem den Wahlprozess blockiert habe. Die Präsidentschaftswahl soll nach mehr als zwei Jahren Verzögerung am Sonntag stattfinden.



Aus Protest gegen die Verschiebung der Abstimmung in zwei Konfliktregionen rief die oppositionelle Koalition des Präsidentschaftskandidaten Fayulu für morgen zu einem landesweiten Generalstreik auf.