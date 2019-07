Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat wegen der Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" ausgerufen.

Sie folgte damit der Empfehlung ihres Notfallkomitees, das in Genf beraten hatte. Mit der Erklärung empfiehlt die WHO schärfere Maßnahmen im Kampf gegen die Krankheit im Kongo und den östlichen Nachbarländern. Unter anderem können dann zusätzliche Impfprogramme finanziert und weitere Behandlungszentren eingerichtet werden. Das Gremium beklagte, dass die Finanzierung der Hilfsmaßmahmen nur schleppend verlaufe und die Arbeit dadurch behindert werde. Von einer Ausweitung der Krankheit über die bislang betroffenen Regionen hinaus gehe man jedoch nicht aus, teilte die WHO mit.



Insgesamt sind an den Folgen der Epidemie seit vergangenem Jahr bereits mehr als 1.600 Menschen gestorben.