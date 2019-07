Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat wegen der Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo einen internationalen Notstand ausgerufen.

Sie folgte damit der Empfehlung ihres Notfallkomitees, das in Genf beraten hatte. Es bestehe allerdings keine internationale, sondern weiterhin nur eine regionale Bedrohung, hieß es. Mit der Erklärung empfiehlt die WHO schärfere Maßnahmen im Kampf gegen die Krankheit im Kongo und den östlichen Nachbarländern. Unter anderem können zusätzliche Impfprogramme finanziert und weitere Behandlungszentren eingerichtet werden. Zuletzt war auch in der Millionenstadt Goma ein Ebola-Fall bestätigt worden.



Insgesamt sind an den Folgen der Epidemie seit vergangenem Jahr bereits mehr als 1.600 Menschen gestorben.