Der Bottroper Arzt und Kabarettist Ludger Stratmann ist tot.

Das berichten WAZ und WDR unter Berufung auf Familienangehörige. Demnach starb Stratmann plötzlich und unerwartet im Alter von 73 Jahren an einem Herzinfarkt.



Als Mediziner hatte Dr. Stratmann über bis 1998 in Bottrop praktiziert. "Dr. Stratmann" war über ein Vierteljahrhundert aber auch sein Markenname auf der Bühne, auf der er mit "heiterem medizinischen Kabarett" glänzte und bundesweit Erfolge feierte.



Viele Pointen basierten seinen Angaben zufolge auf seinen Erfahrungen als Allgemeinmediziner. Seine Hauptfigur "Hausmeister Jupp" bezeichnete er als "Erste-Klasse-Hypochonder". In Essen betrieb er zuletzt "Stratmanns Theater" zusammen mit einer Kneipe.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.