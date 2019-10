Draconiden-Steinchen und viel Staub Was die Erde aus dem All trifft

In den kommenden Nächten huschen die Sternschnuppen der Draconiden über den Himmel. Die Leuchtspuren scheinen aus dem Sternbild Drache zu kommen, dessen Kopf sich rechts von Wega in der Leier am Westhimmel befindet.

Von Dirk Lorenzen

