Indonesien

Der russische Präsident Wladimir Putin. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Draghi sagte am Rande des G7-Gipfels in Elmau, der indonesische Präsident Widodo habe ihm gegenüber eine persönliche Teilnahme Putins ausgeschlossen. Offen sei, ob sich der russische Staatschef per Videoschalte an dem Gipfel beteilige.

Widodo war bislang von einer persönlichen Teilnahme Putins ausgegangen; erst am Montag hatte die staatliche russische Nachrichtenagentur dies bestätigt. In den vergangenen Wochen waren Diskussionen entstanden, wie die westlichen Staaten darauf reagieren sollten.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.