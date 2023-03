Der "Dragon"-Raumfrachter bei seiner Rückkehr im November vergangenen Jahres in Nasa Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida. (- / Nasa / dpa / -)

An Bord des unbemannten Space-X-Raumschiffs "Dragon" ist Versorgungsnachschub für die Astronauten. Außerdem transportiert es Experimente eines Studierenden-Teams aus Deutschland in die Erdumlaufbahn.

Die Projekte der Studierenden beschäftigen sich beispielsweise mit Pflanzenwachstum in der Schwerelosigkeit. Außerdem geht es darum, Raumfahrzeuge so auszustatten, dass sie künftig weniger anfällig für Reparaturen sind. Planmäßig soll der "Dragon"-Frachter morgen an die ISS andocken.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.