Bereits zum 20. Mal ist ein privater Dragon-Raumfrachter auf dem Weg zur Internationalen Raumstation ISS.

Wie das Unternehmen SpaceX mitteilte, erfolgte der Start in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. An Bord des unbemannten Frachters seien unter anderem Materialien für wissenschaftliche Experimente, hieß es. Er werde morgen an der ISS erwartet.