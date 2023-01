William "Rick" Singer, Gründer des Edge College & Career Network, verlässt das Bundesgericht. (Steven Senne/AP/dpa)

Zudem muss der 62-Jährige eine Millionenstrafe zahlen, wie die Staatsanwaltschaft Boston mitteilte. Singer hatte ein umfangreiches Bestechungssystem aufgebaut, um Kinder vermögender Eltern an erstklassigen Universitäten unterzubringen, obwohl diese die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllten. Dafür wurden etwa Aufnahmeprüfungen geschönt oder Nichtsportler an Sport-Hochschulen untergebracht. Zu Singers Kunden gehörten auch zahlreiche Prominente.

Der Skandal brachte renommierte Universitäten in den USA in Verruf.