Griechenland

Dramatische Rettungsaktionen in Hochwassergebieten

In den Hochwassergebieten Griechenlands haben Soldaten und Feuerwehrleute hunderte Menschen aus Lebensgefahr gerettet. Wie ein Sprecher mitteilte, gleicht die Ebene von Thessalien in Mittelgriechenland nach den schweren Regenfällen inzwischen einem riesigen See.

07.09.2023