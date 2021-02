Nach den Angriffen mit Briefbomben auf Lebensmittelfirmen in Baden-Württemberg und Bayern hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mitteilten, befindet sich ein 66-jähriger Rentner aus dem Raum Ulm in Untersuchungshaft. Er steht den Angaben zufolge in Verdacht, der Absender der Postsendungen zu sein. Der Mann ist polizeilich bislang nicht in Erscheinung getreten und macht derzeit keine Angaben zu den Vorwürfen.



Betroffen von den Angriffen waren die Firma Wild in Eppelheim sowie der Discounter Lidl in Neckarsulm. Dort kam es zu Explosionen, bei denen insgesamt vier Menschen verletzt wurden. Das LKA Bayern machte ein weiteres Sprengstoff-Paket unschädlich, das im Paketzentrum des Münchner Flughafens entdeckt wurde.

